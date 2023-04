Yellowjackets | l' attrice non-binaria Liv Hewson non parteciperà agli Emmy | Non c' è spazio per me

(Di giovedì 27 aprile 2023) L'non-Liv, una delle protagoniste di, ha annunciato che nonAwards a causa delle categorie gender. Liv, una delle attrici principali di, ha deciso di saltare l'ormai imminente edizione degli. L'interprete di Van Palmer, che si dichiara non-, non si presenterà ai PrimetimeAwards di quest'anno sebbene sia idonea ad essere presa in considerazione per il premio relativo alla recitazione. La, 27 anni, durante un'intervista di Variety ha spiegato di aver preso questa decisione a causa della separazione delle categorie di recitazione in maschi e femmine da parte della ...

Liv Hewson , una delle attrici principali di, ha deciso di saltare l'ormai imminente edizione degli Emmy . L'interprete di Van ... Sarebbe inesatto da parte mia presentarmi come." ......quali devono ancora essere completamente esplorati alla fine della prima stagione di. L', che è conosciuta soprattutto per le sue interpretazioni in Heroes e in House of Cards , ...2: il cast Come nella prima stagione di '' troviamo nei panni di Shauna l'neozelandese Melanie Linskey, nota al pubblico per aver interpretato Rose nella sit - ...

Yellowjackets, l'attrice non-binaria Liv Hewson non parteciperà agli ... Movieplayer

L'attrice non-binaria Liv Hewson, una delle protagoniste di Yellowjackets, ha annunciato che non parteciperà agli Emmy Awards a causa delle categorie gender.Solo la televisione sembra essersi accorta di quanto le ragazze possano fare paura, di quanto il pubblico possa rimanere affascinato dalla loro brutalità e dalla loro violenza. Dopo il recentissimo “R ...