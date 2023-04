X Factor | la clamorosa indiscrezione sulla prossima edizione | “Morgan torna in giuria”

(Di giovedì 27 aprile 2023) X, l’pronto are inA nove anni di distanzaa X: a lanciare laè il Messaggero, secondo cui mancherebbe solamente l’ufficialità per il ritorno in giura dell’ex cantante dei Bluvertigo. L’interprete, che aveva già fatto il suo ritorno nel talent show nel 2022 in qualità di ospite, secondo quanto svela il quotidiano dovrebbe prendere il posto di Rkomi, coach dei Santi Francesi, la band vincitrice dell’ultimadel programma. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da XItalia (@xitalia) Confermati, invece, gli ...

Repentina e. Chissà quanti rimpianti per i Wizards nel vederlo così scintillante e decisivo, loro che l'hanno scambiato per 'pochi spicci'. Che non hanno avuto pazienza, appunto… Non ...ElZanetti. El punto muerto de su prolongación en París. El Barça condicionado por el FPF y ... invece, è riemersa (dopo un paio d'anni) una indiscrezione a dir poco: Messi... all'...... con i due attori c'è pure Jolanda L'intesa sembra davvero perfetta: l'ex giudice di X... A un anno e mezzo dallarottura con Max Allegri , arrivata alla vigilia delle nozze e della ...

X Factor 2023, c'è un clamoroso ritorno nella giuria del talent! Isa e Chia

X Factor prossima edizione anticipazioni: in giuria torna il cantautore Che scoop! Morgan è tornato recentemente in tv su Rai Due alla guida dello show ...Nuovo cambio in vista per X Factor. Arriva o meglio torna nel bancone della giuria Morgan. L'eclettico artista è stato giudice ...