X Factor e il clamoroso ritorno in giuria | “Trattativa con Morgan in corso” Così il format in difficoltà si gioca il tutto per tutto

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Undietro al bancone dei giudici di “X“:. “La firma ancora non c’è, ma le trattative tra la produzione e il 50enne cantautore brianzolo sarebbero già andate in porto”, assicura Il Messaggero. Marco Castoldi, questo il suo vero nome, tornerebbe nel talent show di Sky a nove anni di distanza per chiudere il cerchio, dopo aver partecipato a sette edizioni tra il 2008 e il 2014. Polemiche, liti, gestacci e una pioggia di attacchi proprio contro la trasmissione prodotta da Fremantle. L’ex leader dei Bluvertigo nelle scorse settimane era sbarcato su Rai2 con il discusso “Stra“, aveva partecipato all’ultima edizione del talent show per due puntate come ospite. Prime manovre di riavvicinamento, prima del grande: dovrebbe prendere il posto di ...