Nove anni dopo, ilpotrebbe essere l'anno del ritorno di Morgan come giudice a X. La conferma non c'è, e le notizie viaggiano ancora sul piano delle ipotesi. Eppure, secondo un'indiscrezione pubblicata sul ...Nonostante sia terminato pochi mesi fa, il talent show di stampo musicale continua a far parlare di sé. La nuova L'articolo X, Morgan torna tra i giudici Conferme per Fedez e Ambra proviene da True ...Ci si aspetta che Sony Xperia 1 V prosegua sulla strada del formmolto allungato, dunque con ... ricarica rapida ma non troppo: la certificazione del 3C 85 24 Aprile

X Factor 2023, Morgan torna in giuria Adnkronos

(Adnkronos) – Morgan torna come giudice nella edizione 2023 di X Factor Reduce dall’esperienza su Rai2 con StraMorgan, l’ex leader dei Bluvertigo dovrebbe prendere il posto di Rkomi si legge sul Mess ...Per X Factor 2023 giudici confermati sono Ambra, Fedez e D'Argen D'Amico a cui si aggiungerebbe Morgan al posto di Rkomi. Bis per Francesca Michielin.