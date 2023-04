WWE | Seth Rollins sembra il favorito come nuovo World Champion | ma occhio a Vince McMahon che potrebbe cambiare tutto

(Di giovedì 27 aprile 2023) Nell’ultimo episodio di Raw, Triple H ha ufficialmente presentato ilHeavyweight Title il quale sarà assegnato in quel di Night Ofs, in Arabia Saudita, a fine maggio. Con l’introduzione della nuova cintura si dovrebbe tornare ad aver un campione per ciascun roster. Dopo l’annuncio è partito il toto nome su chi sarà il campione inaugurale.che la WWE abbia già una idea chiara, ma le coseroma.. Sono diversi i nomi candidati alla conquista delHeavyweight Title in quel di Night Ofs., Finn Balor, Bobby Lashley, Austin Theory sono alcuni dei nomi in questione. Ora,...

A vincere è statoRollins con il patentato curb stomp, ma Logan Paul ha ancora una volta dimostrato di meritare il paloscenico della. La rivincita delle donne Mai come quest'anno le ...Sabato e' stata anche la grande notte di Rhea Ripley, capace di battere Charlotte Flair, conquistando ilSmackDown Womens Championship. Successo anche perRollins, che e' riuscito a ...... avra' la grande occasione di diventare per la prima volta UndisputedUniversal Champion. Il ... Occhi puntati sullHell in a Cell fra Edge e Finn Balor e sul match fraRollins e Logan Paul, ...

WWE: Seth Rollins e CM Punk si sono incontrati nel backstage di Raw Spazio Wrestling

Triple H introduced a new World Heavyweight Championship Monday night on WWE Raw, revealing that a new champion will be crowned at the May 27 Night ...LeBron James, Kevin Durant, James Harden and Stephen Curry—all released new silhouettes, to much fanfare, while a new generation of signature sneaker stars like Ja Morant, Luke Doncic, and Jayson ...