(Di giovedì 27 aprile 2023) Questoè stata una epidemia per il Roster di NXT. Diverse fonti rivelano che alcune superstar hanno contratto degli infortunilo show, tra le quali spicca il prestigioso nome della campionessa femminile Indi Hartwell. Bryan Alvarez ha riportato su F4WOnline che quest’ultima si sarebbe infortunata alla cavigliail match a tre che la vedeva opposta a Roxanne Perez e Tiffany Stratton.la contesa la Hartwell è atterrata precipitosamente dalla prossimità del paletto, facendosi male alla caviglia. La lottatrice è stata allontanata dal ring per le cure mediche, lasciando le due sfidanti sole sul ring a contendersi la vittoria. Cambio di programma “Hanno cambiato il finale decidendosi per la vittoria di Tiffany dopo l’incidente di Indi, ma poi la Hartwell è ...

WWE: Due wrestler si sono infortunati durante l’evento di NXT Spring Breakin’ Zona Wrestling

