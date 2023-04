(Di giovedì 27 aprile 2023) Ilè ormai alle porte. L’appuntamento è per domani sera con la prima parte in quel di SmackDown e poi per lunedì in quel di Raw per la seconda e ultima parte. La sensazione è che la WWE mischierà le carte all’interno dei propri roster con una più netta divisione degli stessi. In tale occasioneil suoin tv una Superstar ferma da moltissimo tempo; si tratta di Big E.? Big E è fermo da un anno a seguito del bruttissimo infortunio rimediato nel marzo 2022 a seguito di un german suplex all’esterno del ring. Da quel momento un grosso punto interrogativo sul prosieguo della sua carriera. Gli ultimi esami cui si è sottoposto, pochi giorni fa, hanno dato esito positivo. WRKD Wrestling riporta ora l’indiscrezione secondo cui ...

... poi spintoni conRom. Al triplice fischio gli animi non si placano. Ma su questa maxi rissa ... manco fosse la...ai fan iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium di provare per l'ultima volta questosenza ... mentre nella settimana precedente ci aveva lasciato anche2K22 , in vista del lancio del nuovo ...Potrebbe finire di colpo l'era del multipiattaforma e le tresul mercato (Sony, Microsoft e ...2K, BioShock, Mafia e soprattutto Grand Theft Auto di Rockstar Games (quest'ultima dal 1998 una ...

WWE: Big E potrebbe fare il suo ritorno a sorpresa durante il Draft Zona Wrestling

WWE Hall of Famer Booker T recently opened up on the rumors surrounding Trinity Fatu potentially making a debut in IMPACT Wrestling. The former SmackDown Women's Champion parted ways with WWE after ...“Due to ongoing issues from his lack of appetite he has now lost 80 pounds and subsequently continues to struggle with extreme weakness,” the post to his social media account said Wednesday. “The ...