WTA Madrid 2023 | Elisabetta Cocciaretto lotta ma si arrende al terzo set a Paula Badosa

Leggi su oasport

(Di giovedì 27 aprile 2023)deversi anel secondo turno del torneo WTA 1000 di. L’azzurra dà del filo da torcere alla fu numero 2 al mondo, caduta un po’ in disgrazia ma sempre di estremo talento, alzando bandiera bianca solo sul 6-3 4-6 6-4 dopo due ore e mezza di partita. Nel finale pesa l’abitudine a giocare queste determinate sfide, conconscia di aver buttato via qualche opportunità di troppo durante la sfida. L’avvio di partita arride all’azzurra: la numero 26 del tabellone appare alquanto contratta ednon si fa pregare, tessendo subito la tela del gioco. Arriva subito il break per il 2-0, lì l’iberica sale di tono ed inizia a far valere le sue accelerazioni con il dritto a sventaglio, recuperando ...