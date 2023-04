Wta 1000 Madrid 2023 | Badosa gioca meglio i punti importanti | stop al secondo turno per Cocciaretto

Leggi su sportface

(Di giovedì 27 aprile 2023) Elisabettalotta,alla pari, ma alla fine si arrende al fotofinish contro Paulaneldel Wtadi. Sul campo principale della Caja Magica è la spagnola ad imporsi dopo 2h e mezza di gioco con il punteggio di 6-3 4-6 6-4 al termine di un incontro ovviamente equilibrato, ma in cui è stata più brava nei momenti topici. Con l’eliminazione della marchigiana resta in corsa per i nostri colori la sola Martina Trevisan, domani attesa all’esame Bouchard. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMI LA PARTITA – La partenza è ottima da parte dell’azzurra, in grado di aggiudicarsi i primi due giochi d’apertura. Poi, arriva però un parziale di quattro a zero messo a segno dalla spagnola, che gira il set e si porta in vantaggio. ...