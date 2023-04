Wish | i desideri diventano realtà nel trailer del nuovo classico Disney

(Di giovedì 27 aprile 2023)ha svelato ile la data d'uscita del suo 62esimod'animazione.ha diffuso in streaming ildi, suo 62°d'animazione che farà il suo debutto nelle sale il 22 novembre 2023. Ilpresenta la diciassettenne Asha, il potente Re Magnifico, la capra Valentino e Star, una palla celeste di energia sconfinata che ilo di Asha richiama dal cielo. È presente anche un frammento della canzone "This", interpretata da Ariana DeBose; si tratta di una delle numerose nuove canzoni scritte da Julia Michaels e Benjamin Rice per il film. La nuovissima commedia musicale accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della …

... il sovrano di Rosas - conosciuto anche come il Regno dei desideri - è infatti ambientato in un paese magico, in cui ogni desiderio può diventare realtà. Asha, una giovane ragazza di 17 anni, si ...... L'onore dei ladri, avrà la parte del sovrano di Rosas, un regno magico in cui tutti i desideri diventano davvero realtà. Jennifer Lee, produttrice di Wish e nel team degli sceneggiatori, ha ...

