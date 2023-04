Willy Monteiro | il pg | ' Lo hanno martoriato Confermare l' ergastolo per i fratelli Bianchi'

'Hanno infierito suche appariva totalmente remissivo, un evento indecente, lo hanno martoriato'. Il pg della corte d'Appello di Roma ripercorre il pestaggio del giovaneDuarte , massacrato a calci e pugni, e chiede che l' ergastolo per i fratelli Bianchi sia confermato. La richiesta arriva nel processo di appello per l'omicidio del ragazzo, straziato a ...Confermare in Appello le condanne all'ergastolo per i fratelli Bianchi , a 23 anni per Francesco Belleggia e a 21 anni per Mario Pincarelli per l'omicidio di diDuarte , il 21enne ucciso a calci e pugni a Colleferro, in provincia di Roma, il 6 settembre 2020. Sono queste le richieste della Procura generale di Roma nel processo per l'omicidio ...... a vario titolo e con diversi gradi di responsabilità, nell'omicidio diDuarte, il 21enne di Paliano, ucciso nella notte tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro, comune dei ...

La richiesta della procura generale nel processo d'appello per il brutale assassinio del giovane capoverdiano. "Non hanno dimostrato nessun ...Per l’omicidio del giovane Willy Monteiro Duarte, la Procura Generale ha chiesto la conferma dell’ergastolo per i fratelli Bianchi. Tale richiesta è stata avanzata in vista del processo di appello, co ...