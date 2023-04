(Di giovedì 27 aprile 2023) Cinquantasei anni, di cui dieci sul trono, non ha mai indossato la corona e alle cerimonie in pompa magna preferisce i bagni di folla, come raccontano le immagini che arrivano dal Kingsday di Rotterdam

Il Koningsdag , per dirla nella lingua dei Paesi Bassi, altro non è che il compleanno die infatti si celebra ogni 27 aprile (il 26 se cade di domenica) in una città olandese ...Saranno a Londra molte case reali d'Europa e del mondo, come Alberto e Charlène di Monaco (i primi ad accettare l'invito); l'imperatore del Giappone,e Maxima di Olanda. Tra i ...a a a PLATOON La 7 ore 23.50 Con Charlie Sheen, Tom Berenger eDafoe. Regia di Oliver Stone, Produzione USA 1986. Durata: 2 ore LA TRAMA Storia quasi vera. ... Oliver ('W' '' le apologie ...

Willem Alexander d'Olanda, il compleanno del re che detesta le convenzioni Vanity Fair Italia

© RVD – Martijn Beekman; Il re Willem-Alexander quest’anno festeggia il suo compleanno a Rotterdam e costerà in tutto circa 4 milioni di euro. Secondo il sindaco Ahmed Aboutaleb, “devi farlo bene o no ...Il 30 aprile Guglielmo Alessandro sarà re dei Paesi Bassi esattamente per 10 anni. Abbiamo chiesto ai membri del gruppo di opinione cosa ricordano di più ...