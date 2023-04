Whirlpool | Soumahoro | “Il Governo apra un tavolo coi sindacati”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto“La complessa vicenda dei lavoratori exdi Napoli sembra finalmente concludersi con una vittoria, il passaggio dello stabilimento di via Argine alla Tea Tek è, infatti, senz’altro un’ottima notizia”: lo dichiara il deputato Aboubakar, più volte presente a Napoli con i lavoratori. “Ora ilsubito uncon i– chiede– affinché siano informati in merito al piano industriale in programma. L’obiettivo resta la piena occupazione di tutti i 317 ex dipendenti in una prospettiva di stabilità occupazionale di lungo tempo, ed entro i termini della scadenza della Naspi, prevista per novembre. In caso contrario, ilsi impegni a prevedere un ...