Whirlpool Napoli passa a TeaTek | riassunti tutti i lavoratori

Il sito produttivo exdipassa alla Tea Tek Group spa , assicurando un'occupazione per tutti i 312 lavoratori . Dopo 4 anni di vertenze, cortei, manifestazioni e blocchi stradali, per gli operai di via ...... rende noto che si è conclusa la procedura per il trasferimento del compendio produttivo exsito in via Argine a, assicurando l'occupazione all'intero bacino costituito da 312 unità ...est - aggiunge Manfredi - deve rimanere un polo produttivo strategico e di innovazione garantendo lavoro di qualità. La soluzione positiva della vertenzacon la tutela di 340 posti ...

Whirlpool: Tea tek group si aggiudica lo stabilimento di Napoli La Repubblica

I pannelli fotovoltaici sostituiranno le lavatrici. Lo stabilimento ex Whirlpool di Napoli Est viene affidato alla Tea Tek Group Spa. È l'esito della gara bandita nello scorso mese ...Salvi i circa trecento lavoratori dello stabilimento Whirlpool di Napoli. Il commissario straordinario del Governo della Zes Campania, Giosy Romano, ha reso noto oggi che «si è ...