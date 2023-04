Whirlpool festeggia | lo stabilimento di Napoli passa a Tea Tek Group

(Di giovedì 27 aprile 2023) - Ha vinto la gara per l'assegnazione di quel sito industriale, dovrà assorbire tutti i 312 dipendenti che per oltre 1300 giorni hanno lottato per il loro posto di lavoro

Whirlpool, il sito Napoli passa a Tea Tek, salvi 312 posti lavoro Cronache della Campania

I pannelli fotovoltaici sostituiranno le lavatrici. Lo stabilimento ex Whirlpool di Napoli Est viene affidato alla Tea Tek Group Spa. È l'esito della gara bandita nello scorso mese ...“L’annuncio della risoluzione della vertenza Whirlpool rappresenta una notizia bellissima, ancora di più visto l’avvicinarsi della Festa del lavoratori, un viatico che lascia ben sperare”, lo dichiara ...