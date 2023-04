Weekend del 1 maggio 2023 a Roma | dal concerto a San Giovanni ai musei | tutti gli eventi in programma

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 27 aprile 2023) In arrivo un altro ponte, quello del 1, che consentirà ai più fortunati di non lavorare per tre giorni di seguito e che fornirà l’occasione per godersi un lungoall’insegna del sano divertimento o anche del relax., come di consueto, offre una serie di occasioni di svago. Andiamo a vedere quali sono gliprevisti per il prossimo fine settimana. Grande attesa per ilne del 1e il ritorno di Renato Zero Per molti la Festa del Lavoratori è legata a filo doppio con un appuntamento da non perdere: ilne in piazza SanLaterano a. Una kermesse musicale presentata da Ambra Angiolini che accenderà i riflettori sulla musica, a partire dalle 14 e 30 e fino alla mezzanotte di lunedì, ma ...