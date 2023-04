Vuelta Asturias 2023 | ultimo test per Vincenzo Albanese e Lorenzo Fortunato verso il Giro d’Italia

(Di giovedì 27 aprile 2023) 66ma edizione in terra iberica per laJulio Alvarez Mendo, corsa a tappe di categoria 2.1 che scatterà domani e si concluderà sabato 30 dopo tre frazioni. Percorso in generale molto mosso, dunque tutt’altro che favorevole ai velocisti: non ci sono arrivi in salita, ma ad esempio la seconda tappa sarà sicuramente decisiva con l’Alto del Acebo (7,6 chilometri all’8,5% di pendenza media) che anticipa il traguardo.appuntamento in vista delper alcuni dei presenti (la startlist, vista la fase della stagione e il livello della corsa non è di super lusso). In casa azzurra l’attesa ovviamente è nel vedere i due capitani della Eolo-Kometa:, entrambi pronti a giocarsi le ...

... i due capitani della Eolo - Kometa - Lorenzo Fortunato e Vincenzo Albanese - saranno in gara insieme: tra v enerdì 28 e domenica 30 aprile si corre la, corsa a tappe breve ma ...Adesso andrò a fare lacercando di continuare a crescere e magari di centrare qualche risultato. E poi, via con il Giro d'Italia. Con tanta, tanta fiducia". Soddisfazione anche per ..."Correrò allaade poi al Giro D'Italia, non vedo l'ora. Obiettivo MI piacerebbe vincere un paio di tappe, una su tutte quella a Salerno , la mia città, e a Napoli, ma ci sono anche ...

