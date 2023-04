Volley | Anastasi e Perugia si dividono | “Valutiamo altre opzioni”

(Di giovedì 27 aprile 2023) Con una nota ufficiale, la Sir Safety Susaha annunciato la fine del rapporto con il tecnico Andrea. Così la società perugina: “Andreanon sarà riconfermato quale tecnico del team bianconero nella prossima stagione. Stiamo valutando. Vogliamo ringraziareper il prezioso lavoro svolto, per la collaborazione prestata e per il contributo dato in questa stagione che ci ha visto conquistare la Supercoppa Italiana ed il Mondiale per Club, due nostri importanti obiettivi. Resta la stima di tutti noi, società e staff, nei suoi confronti ed auguriamo ad Andrea le migliori fortune umane e professionali”. SportFace.

2022 - 2023 Superlega Squadra Sir Safety PerugiaGiorno di riposo e recupero per la Sir Safety Susa Perugia all'indomani della vittoria, la ...Giannelli ed il tecnico Andrea. '..., vice all Valentini. VALSA GROUP MODENA: Bruno 1, Sala 13, Sanguinetti 8, Stankovic 4, Rousseaux 10, Rinaldi 12, Rossini (libero), Pope, Marechal, Ngapeth, Salsi. N.e.: Lagumdzija, Bossi, ......- ModenaSquadra in casa Sir Safety PerugiaSquadra avversaria Modena...chiama time out ma non basta: Rosseaux porta incredibilmente la sfida ai vantaggi. A farla ...

Andrea ANASTASI, Gino SIRCI durante Sir Safety Susa PERUGIA vs Valsa Group MODENA, recupero 5ª giornata Regular Season - Campionato Superlega Credem Banca 2022/23. Volley Pallavolo Volleyball presso ...PERUGIA - Attacca, mura tanto e difende bene. Così, con un gioco che comincia a tornare verso i livelli delle scorse settimane, la Sir Safety Susa Perugia ieri ha messo all’angolo ...