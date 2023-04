Vola il fatturato del mondo dei "single"

Leggi su panorama

(Di giovedì 27 aprile 2023) Non è un paese per vecchi, titolava il libro di Cormac McCarthy. Quello che però ci troviamo davanti è sicuramente un paese per. A livello globale stiamo infatti assistendo a un progressivo impoverimento numerico della famiglia e le prime ad accorgersene sono state le aziende, che guardano sempre più spesso alle abitudini e passioni deiper fare affari. Il numero deicontinua infatti a crescere in maniera esponenziale. Si conta che il 72% dei Millennials non sia in una relazione stabile, così come il 75% dei Gen Z. I motivi sono molteplici. Se i nati tra gli anni Ottanta e primi anni Novanta affermano di non voler sacrificare la propria indipendenza, la Generazione Z si dice frustrata dalle app di dating (utilizzate dal 74% di Millennials e Gen Z). I dati Istat mostrano poi come in Italia una persona su due sia ...