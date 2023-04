Voghera | studente sospeso per uno spinello | il Tar lo riammette alle lezioni

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tar: punizione troppo grave Secondo il Tribunale amministrativo regionale l'illecito a carico del giovane non giustifica una punizione così grave e l'alunno viene così riammesso. Il ...

Voghera, studente porta in classe uno spinello: la scuola lo ... Open

Uno studente ancora minorenne dell'istituto agrario "Gallini" di Voghera (Pavia) è stato sospeso fino alla fine dell'anno scolastico per uno spinello. Ma ora la vicenda si è conclusa con una sentenza ...Il ragazzo era stato sorpreso con lo stupefacente in classe e il Consiglio d'istituto aveva decretato l'esclusione dalle lezioni fino a fine anno. I giudici dopo il ricorso: punizione troppo severa ...