Voghera | studente porta in classe uno spinello | la scuola lo sospende per un anno | il Tar lo riammette

(Di giovedì 27 aprile 2023) «Avere unonon è un reato». È la decisione del Tar che si è pronunciato sul caso di uno– ancora minorenne – dell’Istituto tecnico agrario «Carlo Gallini» di, sospeso per tutto l’scolastico poiché trovato in possesso di stupefacenti dai professori. In un primo momento, il Consiglio dilo aveva sospeso per due settimane. Il caso, come scrive La Provincia Pavese, viene poi passato a quello d’Istituto che opta per una pena più severa: il ragazzo va sospeso tutto l’. I genitori dello, difesi dagli avvocati Franco Silva e Monica Locatelli del foro di Milano, hcosì impugnato il provvedimento e il Tar ha dato loro ragione,ndo il ragazzo di unaquinta e ...

