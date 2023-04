Vocalelli | «Inter | impercettibile vantaggio al derby In coppa ottima»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023)vede ancora un’dai due volti, ma la vittoria di ieri in semifinale diItalia sulla Juventus per lui porta elogi soprattutto a Inzaghi. Il giornalista, su Radio Radio, pensa anche aldi Champions League col Milan. BELLA IN– Alessandroha solo elogi per Simone Inzaghi dopo la vittoria contro la Juventus: «Da questo punto di vista i complimenti non sono mai abbastanza. Inzaghi e l’nelle coppe stanno facendo cose straordinarie, massimo applauso. Secondo me non bilancia quello che sta facendo in campionato, però nelle coppe è ottimo. Essere in semifinale di Champions League, aver già vinto la SuperItaliana ed essere in finale diItalia è un gran risultato. Credo che ...