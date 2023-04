Vive per il marito e gli permette di andare a letto con tutte le donne che vuole

Leggi su howtodofor

Il segreto per un'unione felice e duratura? Non esiste, ma ognuno trova la propria formula, così come è successo ai protagonisti di questa storia. John e Monica Huldt vivono in Arizona, negli Stati Uniti, e stanno insieme da sei anni. La coppia ha deciso di mantenere all'interno della loro relazione i ruoli tradizionali di un tempo. Lei è una moglie devota e sottomessa, lui un maschio alpha. In un'intervista rilasciata ad un magazine americano, la coppia ha difeso la dinamica della loro relazione, dicendo che funziona alla perfezione. Monica, 37 anni, inizia la sua giornata lasciando che sia John a decidere il suo abbigliamento e spiega: "Mi piace che sia mioa scegliere i miei vestiti perché mi piace compiacerlo e voglio essere bella per lui". Lo fa perché in questo modo si sente più sicura sapendo che al suo uomo ...