Vittoria Deganello | dopo il parto la foto che emoziona i fan | «Mi ha stretto la mano per tutto il tempo»

L'ex concorrente del GFVip , Nicole Murgia è stata fortemente criticata per non aver celebrato la nascita della figlia della sua ex amica e cognata,. L'ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, ha avuto un flirt estivo con il calciatore e fratello di Murgia , Alessandro, sposato con figli, ma alla notizia della gravidanza ...Raimondo Todaro contro Alessandra Celentano, ancora uno scontro ad Amici: la lite dopo il giudizio su Mattia Uomini e Donne,neo mamma: 'Ginevra, non vedo l'ora di vivere la mia ..., ex volto di Uomini e Donne , ha dato alla luce la sua bambina! L'annuncio è stato dato dalla neo mamma sui social con un dolce post in cui ha svelato anche il nome della figlia. ...

Vittoria Deganello ha partorito, Nicole Murgia: "Mio fratello è lì, basta teatrini" Corriere dello Sport

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...L'ex concorrente del Grande Fratello Vip, Nicole Murgia non ha voluto pubblicare dichiarazioni per la nascita della nipotina, la figlia di Vittoria Deganello e di Alessandro Murgia ed è stata durament ...