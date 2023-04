Vitiligine | in arrivo terapie ad hoc dalla task force della SIDeMaST

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Finalmente inad hoc per una patologia che colpisce tra l’1 e il 2%popolazione mondiale e che sino adesso era ‘orfana’ per l’assenza di farmaci registrati per il trattamento”. Così il professor Mauro Picardo,Unicamillus International University e Coordinatoreper la, la Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse, che spiega: “La comunità internazionale sta facendo del suo meglio per trattare i pazienti affetti da quella che per anni è stata considerata una non–malattiae la mobilitazione per trovare nuove cure sarà sempre maggiore. Laha dato quindi origine ad una...

L'delle belle giornate e del caldo fa venir voglia di spiaggia, mare e tintarella . Con l'... che hanno la;. che hanno avuto tumori alla pelle o hanno familiari in questa situazione;. ...L'delle belle giornate e del caldo fa venir voglia di spiaggia, mare e tintarella . Con l'... che hanno la;. che hanno avuto tumori alla pelle o hanno familiari in questa situazione;. ...

Vitiligine. Fondamentale la diagnosi precoce. Arriva la task force dei ... Quotidiano Sanità

Vitiligine: finalmente in arrivo terapie ad hoc per una patologia che colpisce tra l’1 e il 2% della popolazione mondiale e che sino adesso era ‘orfana’ per l’assenza di farmaci registrati per il trat ...La Commissione Europea ha concesso l'autorizzazione all'immissione in commercio di un nuovo farmaco per la vitiligine non segmentale ...