della presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola a Copenhagen, in Danimarca. Metsola ha incontrato una delegazione di studenti. 27 aprile 2023"La politica come servizio allo Stato e alla collettività" Durante il discorsoper il 25 ...il discorso fatto da presidente Mattarella alla "Marcia dei Vivi" in occasione delladi ...Ladi Giorgia Meloni nella capitale britannica durerà due giorni. Domani la presidente del Consiglio incontrerà anche la comunità italiana e gli investitori della City per presentare le ...

Visita ufficiale della presidente del Parlamento europeo in Danimarca - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Avreste mai immaginato che un giorno Kate Middleton sarebbe diventata virale su TikTok La principessa è diventata protagonista di un originale ...Obiettivo: stringere i rapporti bilaterali e rinsaldare questioni politiche in particolare in materia di difesa e di sostegno all'Ucraina ...