Vino | a marzo in Gdo su prezzi e giù vendite - 6 | 1% | bene solo spumanti low cost

... Paolo Castelletti " non sarà un anno facile per ilitaliano, che anche nelle esportazioni ... nonostante il sostanzioso taglio dei prezzi, le vendite online segnano a- 19,6%. Andando nel ......medioevali come il Castello di Monticello d'Alba (aperto tutti i sabati e le domeniche dal 4... Leggi anche › Week end nelle vigne: 7 appuntamenti colda non perdere tra settembre e ...Dalle 19 è attivo il servizio cucina e bar, con buon, birra e tanta allegria. Ponteranica Dal ... Spirano Sabato 29 e domenica 30il PalaSpirà ospita la seconda Festa della Pecora Gigante ...

Vino, a marzo in Gdo su prezzi e giù vendite - 6,1%, bene solo ... Adnkronos

Secondo l’Osservatorio Ismea-Uiv, le vendite in valore nel primo trimestre 2023 segnano +2% ma solo per l’effetto dell’aumento dei listini (+8,7% medio). Male i Doc rossi, fanno eccezione gli spumanti ...Oltre ai vini fermi a denominazione, segnala l'Osservatorio Uiv-Ismea, il calo coinvolge anche gli Igp (volumi a -8,4%), mentre i vini comuni si fermano a -4,6%. (ANSA) ...