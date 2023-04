Villarreal-Espanyol giovedì 27 aprile 2023 ore 19 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici Lo Celso dal primo minuto

(Di giovedì 27 aprile 2023) L’non è riuscito a prendere i tre punti nella gara di venerdì notte contro il Cadice: la vittoria sarebbe stata preziosissima per i Pericos, che vedono la loro situazione di classifica aggravarsi ogni giornata. I catalani hanno solo 28 punti, nell’ultima sfida hanno messo tutto ciò che avevano per gonfiare almeno una volta la InfoBetting: Scommesse Sportive e

...30 SPAGNA LALIGA Valencia - Valladolid 19:3019:30 Ath. Bilbao - Siviglia 22:00 SUDAFRICA PREMIER LEAGUE Chippa United - Kaizer Chiefs 0 - 1 (Finale) Swallows - Maritzburg Utd ...Utd CALCIO - LA LIGA 19:30 Valencia - Valladolid 19:3022:00 A. Bilbao - Siviglia BASKET - EUROLEAGUE 19:15 Monaco - Maccabi 19:45 Real Madrid - Partizan VOLLEY - SERIE A1 ...... Siviglia (Sampaoli per Lopetegui),(Setien per Emery), Celta Vigo (Carvalhal per Coudet)... ancora Siviglia (Mendilibar per Sampaoli), Valladolid (Pezzolano per Pacheta) ed(Luis ...

Villarreal - Espanyol La Liga 2022 - la Repubblica la Repubblica

Continua il turno infrasettimanale del campionato spagnolo de LaLiga, per la precisione il 31°, con la sfida che vedrà protagoniste Villarreal ed ...Athletic Bilbao-Siviglia è una partita della Liga e si gioca giovedì alle 22:00: formazioni, pronostici, diretta tv e streaming.