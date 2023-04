Vigilessa uccisa | la figlia Silvia | «Ho paura che Mirto mi abbia manipolato»

(Di giovedì 27 aprile 2023) IN TRIBUNALE. «Pur volendo tanto bene a, posso dire che l’idea iniziale dell’omicidio è stata sua». Sono le parole pronunciate daZani, lamaggiore di Laura Ziliani, exdi Temù, che ha accusato il fidanzato bergamascoMilani di aver ideato l’omicidio commesso poi anche da lei e da sua sorella minore Paola.

"Pur volendo tanto bene a Mirto, posso dire che l'idea iniziale dell'omicidio è stata sua". Sono le parole pronunciate da Silvia Zani, la figlia maggiore di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù (Brescia), che ha accusato il fidanzato Mirto Milani di aver ideato l'omicidio commesso poi anche da lei e da sua sorella minore Paola. Silvia Zani, nel processo in corso davanti ...

IN TRIBUNALE. «Pur volendo tanto bene a Mirto, posso dire che l'idea iniziale dell'omicidio è stata sua». Sono le parole pronunciate da Silvia Zani, la figlia maggiore di Laura Ziliani, ex vigilessa di Temù, che ha accusato il fidanzato bergamasco Mirto Milani di aver ideato l'omicidio commesso poi anche da lei e da sua sorella minore Paola.