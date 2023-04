Vigilessa uccisa | la figlia Silvia accusa il fidanzato bergamasco | “L’idea dell’omicidio è sua”

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 27 aprile 2023) “Pur volendo tanto bene a Mirto, posso dire cheinizialeè stata sua”.Zani,maggiore dell’exdi Temù (Brescia) Laura Ziliani, hato ilMirto Milani di aver ideato l’omicidio commesso poi anche da lei e da sua sorella minore Paola.Zani, nel processo in corso davanti alla corte d’Assise di Brescia, ha chiesto di rilasciare una dichiarazione spontanea dopo che nell’udienza del 30 marzo scorso aveva deposto per ore spiegando, come gli altri due imputati, che insieme tutti e tre avevano deciso di uccidere Laura Ziliani. “Il trio criminale per come è stato descritto è sciolto” ha detto il presidente della corte Roberto Spanò. “Mi sento estremamente in colpa per ...