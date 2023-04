Video Monza | Palladino | ' ' Ringrazierò i ragazzi per tutta la vita' '

(Di giovedì 27 aprile 2023) Raffaele, tecnico del, nella conferenza stampa di avvicinamento alla gara in casa dello Spezia, parla della sua squadra. Guarda il ...

Raffaele Palladino, tecnico del, nella conferenza stampa di avvicinamento alla gara in casa dello Spezia, parla della sua squadra. Guarda il ...I diritti della sfida sono detenuti da Prime, il canale streaming di Amazon che ha acquistato ... le partite della Nazionale a Mondiali ed Europei, il Gp di, il Giro d'Italia e per l'...Secondo chi ha avuto modo di cimentarsi su questa pista dal 1922,è un'esperienza diversa da tutte le altre. È estremamente veloce e tecnico, mette alla prova le capacità dei piloti ed è ...

Monza-Lazio | Le dichiarazioni post partita | Video SS Lazio

I due giovani sono diventati piuttosto noti dopo la performance notturna tra musica e fumogeni in via Vittorio Emanuele ...MONZA - La prossima vittoria sarà la più bella. E Raffaele Palladino spiega perché: "Significherebbe che siamo salvi e mi auguro che possa essere domani. Sarebbe il coronamento di un sogno, qualcosa c ...