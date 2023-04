VIDEO – L’Inter versione Champions League conquista la finale di Coppa Italia

Leggi su inter-news

(Di giovedì 27 aprile 2023)torna a vincere anche in casa a San Siro e lo ha fatto contro la Juventus, nella semidi ritorno di. Una vittoria importantissima maturata con grande consapevolezza dalla squadra schierata in campo da Simone Inzaghi. Il tecnico nerazzurro si conferma ancora una volta letale nelle sfide da dentro o fuori, e la squadra vista in campo ieri sera sembrava la stessa di quella che ha affrontato Porto e Benfica in. Su Sky Sport analizzano la vittoria dei nerazzurri cheno ladicontro una tra Fiorentina e Cremonese. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla ...