Video Inter - Juve Coppa Italia 1 - 0 | le reazioni sui social bianconeri

Dopo la sconfitta per 1 - 0 nella gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l', i tifosi della Juve si scatenano sui social per ...TORINO - Ha provato a buttarla sul ridere, la Juventus, dopo il ko in Coppa Italia contro l'. Sull'account TikTok del club bianconero è stato postato infatti unin cui si vedono due bambini che giocano tra loro al "limbo" . Uno di questi (l') regge l'asta, mentre l'altro (la ...Dimarco porta in vantaggio l'nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juventus. Mentre i tifosi nerazzurri sorridono, quelli ...

Juve, video su TikTok dopo il ko con l’Inter: autoironia o autogol Tuttosport

feed L’Inter è la prima finalista della Coppa Italia Frecciarossa 2023. Una partita in cui ci si attendeva maggiore spettacolo, soprattutto dalla Juve, ma è bastata la rete di Dimarco al 15esimo per s ...Al momento non ci sono ancora firme, ma le parti hanno trovato un accordo verbale per il trasferimento di Buchanan ...