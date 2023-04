VIDEO – Coppa Italia | Dimarco decide Inter-Juventus! Serie A | «L’urlo del Meazza»

(Di giovedì 27 aprile 2023) Il gol di Federicoha deciso-Juventus, ritorno delle semifinali di. Ildella LegaA.-JUVENTUS – A seguire il messaggio e il filmato pubblicati su Twitter dalla LegaA. “Barella inventa,porta l’a Roma (del) #Frecciarossa #Juve“. Fonte: Twitter Lega-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...

...scaturisce dalla constatazione che persino uno come Inzaghi può arrivare in finale diItalia, ... 'abbiamo studiato idelle partite della Juve, eravamo preparati'. Incredibile che alla ...... come documentato da foto epostati sui profili social ufficiali della Roma. 'Quella conquistata martedì a Salerno è stata la sestaItalia di categoria della nostra storia - si legge sul ...... nonostante la sconfitta della sua Juventus e l'eliminazione in semifinale diItalia ad opera ... volte a sminuire la vittoria in campionato della squadra di Spalletti e catturate da un...

Inter-Juventus 1-0: gli highlights | Video Sport Mediaset

Stanno lentamente arrivando al centro sportivo (e alla spicciolata) i giocatori della Fiorentina che questa sera saranno protagonisti della semifinale di Coppa Italia di ritorno contro la Cremonese ...Brutto epilogo negli spogliatoi dopo la sconfitta della Juventus contro l’Inter. L’allenatore della Juventus Allegri contro Baccin e Marotta ...