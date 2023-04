(Di giovedì 27 aprile 2023) L'Inghilterra ospiterà a maggio la 67esima edizionea kermesse, al posto'Ucraina. Noi di Vanity Fair siamo stati a(il palco principale) per capire come le due città si stiano preparando al festival musicale più atteso'anno. Risultato? Una mappa «live» degli indirizzi locali di culto, musicali e non

Marco Mengoni è approdato oltreconfine In attesa di raggiungereper la finale dell'Eurovision Song Contest 2023, Marco Mengoni è approdato oltre confine con un nuovoin alcune delle ......l'Italia alla finale dell' Eurovision Song Contest 2023 prevista il 13 maggio acon Due ... Marco Mengoni è approdato oltre confine con un nuovoin alcune delle città europee con ...In attesa di raggiungere, Mengoni e' approdato oltre confine con un nuovoin alcune delle citta' di riferimento della scena musicale europea con 4 anteprime live tutte sold out: ...

Viaggio a Liverpool, in attesa dell'Eurovision Vanity Fair Italia

L'Inghilterra ospiterà a maggio la 67esima edizione della kermesse, al posto dell'Ucraina. Noi di Vanity Fair siamo stati a Liverpool (il palco principale dell'Eurovision) per capire come le due città ...Marco Mengoni lancia il nuovo album "Prisma" e chiude la fortunata trilogia multiplatino di "Materia". "Il prisma, come l’uomo, ha la capacità di assorbire esperienze, filtrarle per analizzarle e poi ...