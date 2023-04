Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2023 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)DEL 27 APRILEORE 20.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO CHE LENTAMENTE SCEMA SU TUTTO IL TERRITORIO ARESTANO LE CODE SUL RACCORDO IN ESTERNA DALLA COLOMBO ALLA LAURENTINA SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO VERSO OSTIA TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, TRA IL RACCORDO E ACILIA PER CANTIERI IN A1NAPOLI DA QUESTA SERA E FINO A DOMATTINA CHIUSO LO SVINCOLO DI VALMONTONE PER CHI VIAGGIA IN DIREZIONESULLA FERROVIA METRE AL VIA I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI STELLA POLARE E OSTIA ANTICA. INOLTRE, SI LAVORA ANCHE AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA SU TUTTA LA LINEA. DURANTE LE ...