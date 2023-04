Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2023 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)DEL 27 APRILEORE 19.35 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DA, RIMOSSI GLI INCIDENTI SUL RACCORDO RESTA ANCORA MOLTO TRAFFICATO IN ESTERNA CON LE CODE DALLA COLOMBO ALLA DIRAMAZIONESUD ANCHE IN INTERNA CODE TRA CASSIA BIS E SALARIA E TRA NOMENTANA E A24TERAMO SUL TRATTO URBANO DELL’A24 CODE A TRATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO DENTROCODE IN TANGENZIALE EST DA CORSO FRANCIA E TIBURTINA IN ENTRAMBI I CASI FINO A VIA SALARIA VERSO OSTIA TROVIAMO INCOLONNAMENTI SULLA COLOMBO, VIA DEL MARE E OSTIENSE TRA IL RACCORDO E ACILIA, SEMPRE VERSO OSTIA SI STA IN CODA ANCHE SU VIA DELL’AEROPORTO DI FIUMICINO PER I LAVORI ALL’ALTEZZA DELLA PORTUENSE ALTRA ZONA ...