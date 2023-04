Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2023 ore 17 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)DEL 27 APRILEORE 17.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CONDOVE TROVIAMO TRAFFICO BLOCCATO PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 IN DIREZIONE DEL RACCORDO. AL MOMENTO USCITA OBBLIGATORIA A VIA FIORENTINI PER LA CHIUSURA DELLA STRADA ALTEZZA TOGLIATTI PER EFFETTO LUNGHI INCOLONNAMENTI SULLA TANGENZIALE EST DA VIA CASTRESE IN DIREZIONE SALARIA MOLTO TRAFFICATO ANCHE IL RACCORDO ANULARE DOVE TROVIAMO IN ESTERNA CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALLA TIBURTINA IN INTERNA CODE ALTEZZA BOCCEA, POI CODE A TRATTI TRA CASSIA E TIBURTINA CODE PER TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA L’OLGIATA E LA GIUSINIANA, SULLA FLAMINIA DA CORSO FRANCIA AL RACCORDO TRAFFICO INTENSO ANCHE ...