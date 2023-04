Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)DEL 27 APRILEORE 16.20 ALESSIO CONTI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO DALLA A1-NAPOLI, DOVE RESTANO CODE PER LAVORI DI RIPRISTINO INCIDENTE VERSOTRA COLLEFERRO E VALMONTONE ANDIAMO APER LE CODE PER INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA PORTONACCIO E FIORENTINI IN DIREZIONE DEL RACCORDO SULLO STESSO RACCORDO ANULARE È STATO RIMOSSO L’INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA ALL’ALTEZZA DELL’ A24TERAMO. TROVIAMO COMUNQUE CODE A TRATTI DALLAFIUMICINO ALLA TIBURTINA IN INTERNA CODE PER TRAFFICO ALTEZZA BOCCEA, TRA CASSIA BIS E SALARIA E CODE A TRATTI ANCHE TRA BUFALOTTA E APPIA CODE PER TRAFFICO NEI DUE SENSI DI MARCIA SULLA CASSIA TRA ...