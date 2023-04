Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2023 ore 09 | 15

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)DEL 27 APRILEORE 9.05 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA DIRAMAZIONENORD ENOMENTANA IN INTERNA CODE TRA DIRAMZIONENORD EFIUMICINO ANCHE A CAUSA DI UN INCIDENTE ALL’ALTEZZA DI VIA APPIA SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONEE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN SENSO OPPOSTO CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA PARCO DE MEDICI E VIA DELLA MAGLIANA IN DIREZIONE EUR CODE IN DIREZIONEANCHE SULLA CASSIA BIS DA CASTEL DE CEVERI AL RACCORDO, SU VIA APPIA DALL’AEROPORTO DI CIAMPINO AL GRA E SULLA ...