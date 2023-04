Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2023 ore 08 | 45

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 27 aprile 2023)DEL 27 APRILEORE 8.30 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON LA PRENETINA DOVE ABBIAMO CODE PER INCIDENTE NEI DUE SENSI TRA COLLE MONFORTANI E OSTERIA DELL’OSA SULRACCORDO ANULARE IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TRATTI TRA LA CASSIA BIS E LAFIUMICINO E CODE TRA LA DIRAMAZIONESUD E LA NOMETNANA IN INTERNA CODE TRA NOMENTANA E A24, CODE PER INCIDENTE TRA DIRAMAZIONESUD E APPIA E CODE TRA LAURENTINA EFIUMICINO SI STA IN CODA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA TOR CERVARA E LA TANGENZIALE EST IN DIREIZONEE TRA TOR CERVARA E IL RACCORDO IN SENSO OPPOSTO CODE ANCHE SULLAFIUMICINO TRA ANSA DEL TEVERE ...