Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2023 ore 07 | 30

(Di giovedì 27 aprile 2023)DEL 27 APRILEORE 7.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO SEGNALANDO CODE SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE TRA DIRAMZIONESUD E ARDEATINA CON FORTI RIPERCUSSIONI SULA DIRAMZIONESUD DA TORRENOVA IN INGRESSO IN ESTERNA CODE TRA PRENESTINA E E NOMENTANA SI STA IN CODE ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 TRA IL RACCORDOE LA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE CXENTRO SULLA FERROVIA METRE AL VIA I LAVORI PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE STAZIONI STELLA POLARE E OSTIA ANTICA. LA DURATA DEI LAVORI SARÀ DI 284 GIORNI CON CANTIERI ATTIVI INIZIALMENTE A STELLA POLARE. INOLTRE, SI LAVORA ANCHE AL RIPRISTINO DEGLI IMPIANTI DI DIFFUSIONE SONORA SU TUTTA LA LINEA. DURANTE LE ...

