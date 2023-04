Via il Reddito di cittadinanza agli occupabili Per risolvere il flop della formazione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 27 aprile 2023) Dopo essersi rimangiata la parola su praticamente tutto, stai a vedere che Giorgia Meloni terrà il punto soltanto sull’abolizione deldi. Sembra incredibile, specie di questi tempi tra la perenne crisi economica e la guerra in Ucraina che di certo non migliora le cose, ma il sussidio voluto dal Movimento 5 Stelle per dare fiato a chi fatica ad arrivare a fine mese, per le destre è un nemico da abbattere nonché il primo problema da. Ildiper le destre è un nemico da abbattere nonché il primo problema daCosì dopo la prima stretta approvata dal governo con l’ultima legge di Bilancio che ha fatto scendere a soli sette mesi ildiper gli, ossia ...