Verso primo vaccino di Gsk anti virus sinciziale approvato negli anziani

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 27 aprile 2023) Milano, 27 apr. (Adnkronos Salute) - Passo avper Gsk "l'obiettivo di fornire ilper aiutare a proteggere glidalla malattia darespiratorio" Rsv. Dopo la comunicazione di ieri da parte dell'Agenzia europea del farmaco Ema, oggi anche il gruppo farmaceutico britannico annuncia che "il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) ha adottato all'unanimità un parere positivo raccomandando l'approvazione del candidatocontro l'Rsv di Gsk per la prevenzione della malattia del basso tratto respiratorio (Lrtd) causata da Rsvadulti di età pari o superiore a 60 anni. Questa è la prima volta che un candidatoRsv per adulti ottiene un parere positivo, uno ...