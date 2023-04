Verso Napoli-Salernitana | ultime da Castel Volturno | le condizioni di Mario Rui e Politano

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 27 aprile 2023) In vista della partita di questo fine settimana contro la, ilè tornato in campo per il consueto allenamento mattutino. In una soleggiata, Luciano Spalletti ha potuto contare sulla presenza di tutti gli effettivi tranne gli infortunatiRui e. Per l’attaccante la speranza è quella di recuperarlo in extremis, pertanto ha accelerato il recupero aggiungendo una seduta in palestra oltre alle terapie. Per il terzino portoghese invece è sicura l’assenza per il derby. AllenamentoReport allenamento27 aprile 2023 Di seguito il report allenamento pubblicato sul sito della società. Seduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano ...