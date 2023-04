Per cercare di calmare le acque i due cardinali che stanno organizzando ilSinodo dei Sinodi cercano di gettare acqua sul fuoco. Non è una rivoluzione: i 70 nuovi membri sono il 21% dell'...Il diritto di voto alle donne nelSinodo dei vescovi è un cambiamento, non una rivoluzione ... Nel frattempo ilha fermato alcune innovazioni votate dal sinodo in Germania. Il punto è ...Ilincontro si terrà ad Augusta (Germania) nel novembre 2023.

Vaticano: al prossimo Sinodo dei vescovi voteranno anche le donne Vanity Fair Italia

Papa Francesco porta un cambiamento epocale in Vaticano. Anche i laici, donne comprese, potranno partecipare alla riunione dei vescovi. Ci saranno 70 nuovi membri al Sinodo di ottobre ...Papa Francesco e il cammino verso il Giubileo riscoprendo il Concilio e i suoi documenti. Con Rai Vaticano prosegue l’avvicinamento al prossimo Anno Santo con la nuova puntata di “Giubileo 2025 – Pell ...