Valle Caudina | rapina ed estorsione con metodo ‘camorristico’ | testimoni in aula

(Di giovedì 27 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiSi è tenuta questa mattina l’udienza dibattimentale in merito al processo nei confronti dei fratelli Silvio e Vincenzo Marcello Iadanza (avvocato Mario Cecere), finiti in carcere dal mese di luglio del 2022 e ora ai domiciliari, poiché ritenuti responsabili dei delitti die danneggiamento aggravato dalmafioso. L’attività investigativa, aveva preso spunto da alcune denunce ed era poi proseguita mediante attività informativa ed escussione di persone informate sui fatti, aveva permesso di fare luce su due distinti episodi: il primo avvenuto a Paolisi nel febbraio del 2021 allorquando i due indagati arrecarono gravi molestie ad una famiglia che abitava al piano sottostante al proprio appartamento, fatta oggetto di minacce di morte e lancio di oggetti; il secondo risale al successivo ...

Nel complesso, gli iscritti alle quattro sezioni della provincia ( Benevento, Alto Tammaro,e Cgil ) sono 410 , in crescita rispetto allo scorso anno, quando erano circa 300. È inoltre ...San Martino. Lunedì 1° Maggio, alle ore 17:00 presso la Sala Consiliare del Comune di San Martino, si terrà un importante incontro dal titolo LAVORO E SVILUPPO PER LE AREE INTERNE: ...Criminalità scatenata in, in questi ultimi giorni. Dopo il raid in un'abitazione di Airola con un intera famiglia in ostaggio dei banditi, a distanza di ventiquattro ore altro episodio allarmante. Questa volta ...

Valle Caudina: da domani manifestazioni di interesse per il distretto del commercio diffuso il Caudino

L’Anpi in crescita anche nel Sannio. Nella giornata del 25 aprile, fa sapere il comitato provinciale guidato da Amerigo Ciervo, altri 65 cittadine e cittadini ...Nella giornata del 25 aprile, sessantacinque cittadine e cittadini della provincia di Benevento hanno sottoscritto la tessera dell’ANPI. Nel complesso, ...