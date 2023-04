Vacanze e truffe online | come evitare di farsi raggirare?

Leggi su italiasera

(Di giovedì 27 aprile 2023) (Adnkronos) – Prenotare una vacanza attraverso internet evitando di cadere nelleon line, cosa serve? Tanta attenzione e tante verifiche. Parlando con l’Adnkrons Marco Camisani Calzolari, divulgatore digitale e Professore di Comunicazione Digitale dell’Università Europea di Roma redige una sorta di guida per non cadere appunto nelle. Per non rovinarsi la vacanza “per prima cosa è importante porre molta attenzione alla veridicità, all’autenticità del sito web che si consulta – spiega Calzolari – via mail arrivano tante proposte, non richieste, che segnalano viaggi e più della metà sono, a meno che non arrivino da siti web ufficiali e qui la domanda è,faccio a capire se il sito è autentico? Si fanno delle verifiche, considerato che è facile simulare un dominio ...