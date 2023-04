Uva | «Calcio italiano bene in Europa | ma non è la cura a tutti i mali»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 27 aprile 2023) Michele Uva, dirigente dell’UEFA, ha parlato dele delle cinque squadre impegnate nelle semifinali Michele Uva, dirigente dell’UEFA, ha parlato dele delle cinque squadre impegnate nelle semifinali. Le sue dichiarazioni a Firenzeviola.it: «Cinque squadre in semifinali europee non è la panacea di, sono cose cicliche che accadono nel. Ci sta che tra un anno nessuna squadra vada avanti in. Se si investe, i soldi devono produrreficio. Però abbiamo molti casi in cui vengono sperperati i soldi. Cosa deve fare l’Italia non lo devo dire io, però ci sono margini di crescita importanti».