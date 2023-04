Usciremo insieme La devozione di Marta |  23 giorni sempre al fianco del Cav

(Di giovedì 27 aprile 2023) La compagna dell'ex premier ha scelto di vivere al San Raffaele dove il Cav è ricoverato da tre settimane per stargli il più vicino possibile in un momento delicato

a queste risorse, un piano di risanamento che fa intravedere la meta - sottolinea il ... Stiamo verificando tutte le possibilità per poterne uscire, necon l'aiuto di tutti '. Fus, ...Le cause Il canadese, dopo l'8° posto ottenuto a Sebringai compagni di team Tom Dillman ... quindi spero chedal weekend con sensazioni più positive' .... 'Se mai ci fosse stato il botto,con il botto. Sarà una serata fantastica', ha detto John ... Ha composto in totale 17 musical, una raccolta di canzoni, undi variazioni, due colonne ...

"Usciremo insieme". 23 giorni sempre al fianco del Cav: la ... ilGiornale.it

Luigi Canotto, esterno offensivo della Reggina, ha dichiarato in conferenza stampa: «Sappiamo che stiamo attraversando un.